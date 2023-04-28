立法院院會今天三讀修正通過「考選部組織法修正草案」，因應當代新興趨勢進行彈性多元調整，將公務人才招募、國家考試數位發展等列為掌理事項。

考試院提案說明指出，考選部組織法前於1994年修法迄今已近30年，為因應全球情勢變遷、人工智慧時代來臨，以及少子女化與私部門人才競爭等多面向的嚴峻考驗，並兼容提升政府治理能力與社會發展需求，國家考試當配合擴大運用數位選才技術與國際交流，為國家選拔卓越人才。

考試院說，考選部的組織架構也須因應新興趨勢進行調整，並依「中央行政機關組織基準法」第38條規定，準用該法所定機關組織法規名稱、應定事項、重要職務設置、內部單位等規定，擬具修正草案。

三讀條文明定，考選部掌理的6大事項，包括考選政策、制度、法規的資料蒐集、規畫、擬訂、研究發展及公務人才招募；國家考試數位發展及資通安全防護的規畫及管理；國家考試試題的編製、管理、分析及測驗技術的研究發展。

考選部掌理事項也包含，公務人員考試的典試、試務及業務法令的擬議、解釋；專門職業及技術人員考試的典試、試務及業務法令的擬議、解釋；其他有關考選行政事宜的政策規畫、執行及發展。

因應近年來國家考試總報考人數大幅減少的趨勢，考選部改變過往被動等待民眾報考的立場，以主動招才、積極攬才為目標，加強人才招募與大學端合作培育公務人才的各項事務等，因此在掌理事項中增列「公務人才招募」。

為強化國家考試測驗評量研究功能，三讀條文增訂，考選部得依聘用人員聘用條例的規定，聘用具測驗評量專長的專業研究人員3人至7人，提升測驗技術及試題品質。