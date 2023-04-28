Snap的股價在盤後交易大跌19%。

Snap擁有照片聊天應用Snapchat。人們早就知道，該公司能在社群媒體上迅速開啟和複製新潮流，但Snap也面臨著投資人的質疑：能否將對擴增實境(AR)等新技術的投資，轉化為營收增長。

雖然Snap說，自己並未提供正式的財測，但第二季營收預計為10.4億美元，年減6%，並低於分析師預期的11.3億美元。

Snap在給投資人的信中表示，該公司正採取措施，改善對用戶展示的廣告的相關性，並簡化人們與Snapchat廣告互動的方式。

Snap也指出，這些改變的結果是，Snap的大型廣告商正看到了一些「動作」減少，例如用戶點擊廣告的動作，比以前減少了。

該公司表示，其廣告系統需要時間來適應更新，以產生效能更好的廣告。

Snap執行長Evan Spiegel在與分析師舉行的電話會議上表示：「我們樂觀地認為，我們的廣告平台改進，正在為未來成長奠定基礎」。

相較之下，全球最大的兩個數位廣告平台Alphabet和Meta在本周都公佈了樂觀的第一季業績。目前各大品牌紛紛轉向這些公司，尋求在消費者中的更多影響力，同時尋求開發出更完善的廣告工具。

Snap第一季營收為9.89億美元，低於去年同期的10.6億美元，也低於分析師預期的10.4億美元。

Insider Intelligence首席分析師Jasmine Enberg表示，Snap營收下降，顯示該公司面臨嚴峻挑戰。她說：「Snapchat用戶主要將該應用用於傳訊息，而眾所周知的，通訊應用很難賺錢」。

Snap在第一季淨虧損3.29億美元，較去年同期的3.6億美元虧損略有減少。

與AR一樣，Snap也加大了對人工智慧的投資，最近還將名為My AI的聊天機器人擴展到了全球所有Snapchat使用者。Snap在上周還宣佈，「我的AI」將能夠用完全由AI生成的影象來回應用戶訊息。

執行長在周四表示，該公司正在對「我的AI」生成的文本，當中的贊助商連結進行初步實驗。

Snapchat的每日活躍用戶數，年增15%，達到3.83億戶，符合華爾街預期。Snap說，預計第二季每日活躍用戶數在3.94億到3.95億之間。

Pinterest周四預測，第二季營收將低於市場預期。該公司股價在盤後下跌13%。

在Snap和Pinterest公佈業績後，週四兩家公司的股票市值合計蒸發了40多億美元。