台中醫院消化外科、全靜脈醫學主任醫師曾旭弘表示，戴假牙進食的民眾，一定要謹記細嚼慢嚥，才不會因咀嚼的敏感度變差務將異物吞入造成穿孔發炎。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中55歲阿秀日前因誤吞3公分魚刺，造成魚刺卡在肛門周邊組織，紅腫疼痛不止。（台中醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中55歲阿秀（化名）肛門紅腫不適，因為在私密處諱疾忌醫，加上以為是痔瘡發作，僅自行服藥，近期卻更加腫痛，經手術切開患部，發現竟有1根3公分的魚刺卡在肛門周邊組織，緊急清創壞死組織並搭配全靜脈營養針與高壓氧治療，助阿秀重獲新生。

「我以前吞了魚刺，也覺得只要吞一口飯，就能讓魚刺排出來」，阿秀表示，對於「吞魚刺」這件事，並不像一般人會緊張，或急著將它取出，那天雖有感覺好像吞進魚刺，但不以為意，而肛門的發炎腫痛，她也一度以為是痔瘡導致。

台中醫院消化外科、全靜脈醫學主任醫師曾旭弘表示，患者當初並未提到飲食問題，因此未思考異物侵入的可能，直到患者肛門組織發炎嚴重緊急施作清創手術，切開患部才發現3公分魚刺刺入患者肛門右側組織，導致發炎壞死；手術開了約6公分的切口，考慮到傷口照顧不易，決定讓患者施打「全靜脈營養針」，並輔以「高壓氧」縮小手術傷口。

曾旭弘說明，全靜脈營養針除提供碳水化合物外，還能提供患者脂肪與蛋白質，讓無法進食的患者在休養期間，也能獲得充分的營養，不過全靜脈營養針無法取代一般飲食，且使用時機仍需經醫師的專業評估，高壓氧治療則可為加速傷口癒合；阿秀每天進行1小時高壓氧治療，短短2周傷口就縮小至3公分，經3個月勤勞換藥，目前已癒合。

至於為何無意吞下魚刺？阿秀回憶，「那幾天吃東西感覺都比較遲頓，只覺得好像吞了魚刺，但不曉得有這麼長。」原來是因為阿秀尚未習慣新做好的假牙，導致她在飲食時，對異物的敏感度降低許多；曾旭弘建議有牙齒問題的民眾，經濟許可下能讓咀嚼敏感度較高的植牙還是較佳的選擇，而戴假牙進食的民眾，一定要謹記細嚼慢嚥，才不會因咀嚼的敏感度變差務將異物吞入造成穿孔發炎。