台大EMBA戈17 A+挑戰隊，今（28日）上午11點在管院一號館大門，由台大管理學院胡星陽院長，以及台大EMBA劉啟群執行長親自授旗，台大戈友會林澤浩（鐵人）會長也發出甲級動員令，號召戈友一起來歡送戈17 A+勇士！

A+是玄奘之路戈壁挑戰賽的最高殿堂，將戈壁賽總長121公里原本四天的賽程，濃縮為限時22小時完成121公里，全程自負重、自補給、自導航，必須日夜兼程獨自穿越荒野沙漠，對老戈友來說，是戈壁賽最極限的挑戰。

A+已經舉辦過四年，共計有35所商學院251名老戈友先後加入賽事。台灣大學戈壁隊因為疫情的影響已經缺席戈壁三年，這次選擇以A+重返戈壁，是台大的第一個A+挑戰隊，也是台灣第一隊，因此大會對於此次台大戈壁隊的回歸格外重視，將安排台大參賽隊員登上點將台。

這次台大戈17 A+挑戰隊，主要成員是以戈5為主，成員包括領隊王伯松（戈5王子）、行政補給官孟憲鎧，選手有任中杰（戈5鐵雄）、盧純霞（戈5珍珍）、陳錦源（戈5條子）、譚漢儒（戈5 Apen）、林義傑（戈11小傑）、賴國揚（戈12賴打）、蔡晉暉（戈14十四戈）。

由於此次台大只有A+隊，沒有ABC正隊，因此在CP4昆崙障中繼補給點，中歐商學院也主動提供大帳供台大選手休息，在CP8黃谷驛營地，政治大學戈壁隊大帳也隨時歡迎台大A+選手，院校間充分展現相互協助與友愛的精神。

這支台大EMBA戈17 A+挑戰隊，由經驗豐富的老戈友組成，彼此攜手合作，勇敢地面對著這場極限超馬挑戰。這是一場不僅需要體力、毅力和耐力，更需要團隊合作、信任和冒險精神的比賽。在過去三年的缺席中，台大戈壁隊成員不斷磨練自己的實力，就為了今日重返戈壁，他們付出了無數的努力和汗水，他們不僅代表著自己，更代表著台灣和台大。