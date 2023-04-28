是否請假幫妻徐巧芯輔選？中市研考會主委回應了 14:412023/04/28 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市研考會主委劉彥澧被問到是否請假返北幫妻子徐巧芯助選，劉表示，以工作為重。（本報資料照片／鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台北市議員徐巧芯在松山信義區立委初選險勝現任立委費鴻泰，徐的丈夫劉彥澧目前是台中市研考會主委，28日議會質詢時被議員張芬郁問到，是否請假替妻子輔選？劉彥澧表示，還是會以工作為重。 張芬郁說，劉彥澧的專長是大數據，是否會請假回台北幫妻子輔選？劉彥澧強調，目前還是以工作為主。 #劉彥澧 #輔選 #研考會 #請假 #徐巧芯 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。