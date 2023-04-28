國民黨台北市議員徐巧芯在松山信義區立委初選險勝現任立委費鴻泰，徐的丈夫劉彥澧目前是台中市研考會主委，28日議會質詢時被議員張芬郁問到，是否請假替妻子輔選？劉彥澧表示，還是會以工作為重。

張芬郁說，劉彥澧的專長是大數據，是否會請假回台北幫妻子輔選？劉彥澧強調，目前還是以工作為主。