宜蘭縣五結鄉農會3年前發生保管箱遭竊事件，農會員工黃鈺凱因缺錢花用，搜刮客戶保險箱財物，其中40名被害者提出民事求償，宜蘭地院判處黃男賠償2002萬餘元，五結鄉農會則賠1000萬元的懲罰性賠償金，全案可上訴。

判決書指出，黃鈺凱從2012年起擔任五結鄉農會資訊人員，他沉迷電子遊藝場及網路賭博遊戲而需鉅額金錢，他曾代理保管箱業務，熟知金庫鑰匙位置與管理方式，遂藉代理保管箱業務之便，持主管密碼、業務負責人與主管的鑰匙開啟客戶保管箱。

判決書指出，黃鈺凱竊取保管箱內的黃金，再變現花用，而農會雇用他擔任資訊人員，應連帶負賠償責任。

黃鈺凱曾在檢察官偵訊時，供稱「我只會挑黃金」，強調除了黃金以外的東西不會拿，則與部分被害者主張還有其他物品遭竊的說法不同，法院審理時則就黃金部分減輕原告的舉證責任，但其他物品仍應回歸舉證責任原則。

40名被害者遭竊的黃金計348兩重，法院判黃鈺凱需賠2002萬餘元，法院認為五結鄉農會有重大過失，以消保法第51條規定，五結鄉農會要給負損害額0.5倍、約1000萬餘元懲罰性賠償金。