彰化家扶428紅衣兒保特攻隊與員林東山國小學童完成「4、2、8」人體數字排字。（彰化家扶提供／孫英哲彰化傳真）

彰化家扶今天與員林市東山國小辦理兒童保護日宣導活動，家扶428紅衣兒保特攻隊的快閃舞群與員林東山國小226位學童一起跳「Lucy健康操」，並完成「4、2、8」人體數字排字，呼籲民眾與家扶一同重視428兒保日，杜絕網路性剝削及預防兒虐，成為兒保特攻隊。

快閃舞蹈後，現場進行有獎兒保徵答活動，讓學童更了解保護兒童及自我保護的重要性。今年428兒保日呼籲的主題為「杜絕網路性剝削」，彰化家扶在現場進行「全民兒保特攻隊-賓果挑戰遊戲」，教導學童學習辨識網路經常話術陷阱，增進兒少危機感及安全意識與判斷力。

根據衛福部最新資料，我國去年平均每天有27名兒少遭遇不當對待，其中遭「性不當對待」比例在3年內激增逾兩倍，同步了解兒少性剝削案件，逾7成為使用網路作為犯罪媒介。

彰化縣2021年度上半年兒少保護通報案件中，性剝削佔78案次（0.04％），未滿18歲兒少性剝削案件中以網路犯罪佔66％（運用網路誘騙未滿18歲兒少提供私密照片、影像等方式），其中被誘拐被騙、好奇的因素佔61％。

東山國小輔導主任胡家姍提醒家長，近年來因受疫情影響，學童使用3C的機會明顯提升，更需要多加關注學童使用網路安全議題，才能為孩子打造安全成長的環境。

目前彰化家扶已建構370家的兒保好鄰居特攻隊，歡迎大家以行動加入「全民兒保特攻隊」，加深社會安全網。