民眾三不五時就會接到銀行打電話來銷售房貸、信貸，讓人感到相當煩燥，尤其現在詐騙電話混在其中，真真假假難以辨別。金管會銀行局局長莊琇媛27日指出，未來將對銀行業的電話行銷進行規範。對此，一份最新網路民調也反應出民眾對於行銷電話的感受。

入口網站《Yahoo民調》在27日發起網路投票，截至28日下午兩點，總計有超過3000人參與該投票。針對「銀行行銷電話的資訊對你是否有幫助？」的題目，認為「毫無幫助」的民眾高達73.6%、而表態「幫助甚微」的民眾為12.9%、稱「有些幫助的人」僅有3.4%、抱持「幫助很大」的參與者也僅只有3.6%、剩下還有5%的「不知道／沒意見」及1.5%的「從未接過銀行行銷電話」。從上述數據可以看到，絕大部分的民眾都認為，這些推銷電幫助不大，且造成困擾。

另在「你贊成金管會出面管制銀行電銷嗎？」的題目上，表態「非常贊成」的民眾高達67.9%、「還算贊成」的網友也有16.5%、認為「不太贊成」的人僅有3.9%、「完全不贊成」的人也只有4.6%、剩下「不知道／沒意見」則占7.1%。

對於民眾的困擾，莊琇媛回應，近期已有邀集銀行討論，達成兩項共識，首先在契約書上要讓客戶知道有商品行銷並可讓客戶選擇；其次是銀行的電話行銷的話術要更清楚。