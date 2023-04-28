雲林地檢署偵辦民進黨籍褒忠鄉長陳建名、公所主管及9名村長等人共同謀議詐領褒忠鄉2022年村鄰長自強及文康活動費7萬1500元；另外，鄉長陳建名詐領去年褒忠鄉大手牽小手為愛一起走活動收受賄賂8萬元，兩案依貪汙治罪條例、刑法起訴。

雲林地檢署指出，褒忠鄉2022年度村鄰長自強及文康活動原本編列143人、每人經費2000元，共計28萬6000元；因疫情之故，活動改為每人核發1500元7-11禮券，尚有剩餘經費7萬1500元。

陳建名、李姓民政課課長、張姓中勝村村長、陳姓潮厝村村長、章姓田洋村村長、廖姓埔姜村村長、吳姓中民村村長、郭姓馬鳴村代理村長、曾姓有才村村長，吳姓新湖村村長、莊姓龍岩村村長等人在新湖集會所舉辦2場餐會，餐費各由褒忠鄉民代表會、褒忠鄉農會支付，卻取得某小食部的免用統一發票空白收據9紙詐領7萬1500元，公所承辦人員不知情匯款至小吃部負責人帳戶，其中一名村長向小吃部負責人妻子領取7萬1500元，分給上述村長，各分得5000元至1萬5000元不等。

褒忠鄉公所去年8月13日舉辦「褒忠鄉大手牽小手為愛一起走」活動，經費概算為43萬元，雲林地檢署指出，鄉長陳建名等人明知該活動經費已逾10萬元數額，依政府採購法應公開招標，陳建名為排除其他廠商參與競爭，指示祕書、社會課長找一家活動廠商承攬，並謀議把該活動拆成數個未逾10萬元的標案，佯裝成其他廠商有承辦前開活動，規避政府採購法公開招標的規定，要求廠商應提供8萬元供陳建名等人自行支配使用。

地檢署指出，廠商出具概算表將應提供的8萬元，浮報經費編列於活動概算表中，吳姓社會課長先預支經費23萬8000元，但僅交付10萬5000元予廠商，所餘13萬3000元由吳姓課長拿4萬8000元繳納餐盒費用、5000元交付表演團體，剩餘8萬元即陳建名指示達成收取賄賂。

陳建名及吳姓社會課長自1月間被羈押迄今尚在押。

雲林地檢署認為，陳建名身為褒忠鄉鄉長，本當戮力從公，以報鄉親付託，竟利用辦理鄉內活動機會，向廠商收取賄賂，且因選舉將近，為謀求村鄰長支持，利用公款做人情給村鄰長，以詐術騙取褒忠鄉公所公款，建請法院從重量刑，其他公務員、村長亦量處適當刑度，以肅官箴。

雲林褒忠鄉陳建名貪汙選舉