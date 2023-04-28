台灣前陣子鬧蛋荒，導致雞蛋價格飆漲，政府開放進口雞蛋舒緩民眾需求，一名網友分享一間店的公告，上面寫著由於雞蛋價格回穩，所以含蛋商品全面調降5元，引起網友討論，不少人大讚，這根本就是良心店家，還不快公布地址，讓大家用新台幣制裁它。

一名網友昨天在臉書社團《爆廢公社二館》上分享一張公告，只見一間店的櫃台前貼著一張A4大小的公告紙張，上面寫著「親愛的顧客，由於雞蛋價格回穩，本店於112年4月26日起，含有雞蛋的商品全面調降5元，造成不便，敬請見諒。」

原PO見狀忍不住大讚「良心店家！」貼文也吸引近3千人點讚朝聖，「良心優質的店家」、「超有良心的，很多店家加蛋要多15元、20元」、「這樣的良心，不是人人都有的，一堆人漲了就回不去了」、「推稀有店家」、「佛心店家，必須用新台幣來制裁它，還不吃爆」、「這種良心店家現在很少見了！ 大推一下」。

不少網友敲碗店家的名字與位置，「這家在哪？來去朝聖一下」、「地點在哪，請公布」、「以後這種優質的就直接報店家名稱了，不用遮好嗎？」