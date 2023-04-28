前美國國家安全顧問約翰·波頓今拜訪民進黨，民進黨立委羅致政表示，談話間，感受到波頓對台灣未來的高度關心，及對印太地區和平穩定的憂慮。很高興，彼此對於情勢分析跟因應策略有許多的共識，更對台灣扮維繫區域和平穩定的角色和責任，有一致的看法。

民進黨國際部主任謝佩芬表示，波頓曾於美國川普和小布希總統時期，分別擔任國家安全顧問及美國駐聯合國大使，多次在國際社會為台灣發聲，為台美友好關係建樹良多，民進黨對此表示誠摯地感謝。

波頓今天拜會民進黨，除了羅致政、副祕書長楊懿珊及國際部主任謝佩芬等人接待。雙方針對國防外交、國際情勢、面對威權主義、全球民主團結等議題進行友好深度交流。羅致政執行長代表黨主席賴清德、秘書長許立明感謝波頓遠道而來，表達對於台灣民主的友好與支持。

羅致政也在臉書表示，今天上午，在民進黨中央黨部和同仁一起接待前美國國家安全顧問約翰·波頓，波頓是台灣長期堅定的美國友人。很高興，彼此對於情勢分析跟因應策略有許多的共識，更對台灣扮維繫區域和平穩定的角色和責任，有一致的看法。

他說，明天早上，波頓將參加世界台灣人大會及台灣國家聯盟 所舉辦的「海內外台灣國是會議」，並發表公開演說，他也很榮幸擔任與談人，相信大家會更有機會清楚了解，波頓對於印太局勢的分析與主張。