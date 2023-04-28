左、右腳交叉重疊，並用雙手將身體撐起，接著讓滾筒從腳踝滾動到小腿肚中段，來回滾動數次，可幫助小腿放鬆。(World Gym提供)

大甲媽9天8夜遶境活動進入倒數，許多信眾陪著媽祖鑾轎走了將近2、300公里路程，往往容易出現肌肉痠痛、體力不支等情況，如何幫助肌肉放鬆、緩解緊繃感？World Gym專業教育訓練中心教官Xin建議可以使用泡棉滾筒放鬆筋膜，他並介紹4個動作，分別幫助臀部、大腿及小腿肌肉放鬆。

拿起泡棉滾筒放在右腳腳踝下方，Xin示範小腿放鬆方法，他說，將左、右腳交叉重疊，並用雙手將身體撐起，接著讓滾筒從腳踝滾動到小腿肚中段，來回滾動數次後、再換腳重複動作。要特別記住的是，過程中須注意不可將滾筒滾到膝窩。

此外，針對大腿前側及內側的放鬆方法，則是先用手肘撐住地板，接著將大腿前側壓在滾筒上方，再利用身體的力量讓滾筒來回來大腿前側肌肉滾動，過程中必須要保持身體平直；接著再將右大腿內側壓在滾筒上，右腳屈膝上台且左腳腳尖點地，並利用身體的力量滾動滾筒，之後換腳做。

臀部肌肉放鬆的方式則是將左腳屈膝，右腳踝放到左腿上，並將身體重心放在右臀上，將滾筒在臀部網上滾動並來回動作，達到肌肉放鬆的目的。

World Gym指出，許多民眾平常運動量沒那麼大，因遶境突然走了許多路程，腿部肌肉絕對會僵硬、緊繃，這時除了適當休息、放鬆肌肉外，也可使用痠痛貼布、以毛巾熱敷等方式緩解。