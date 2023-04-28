立委王鴻薇再開記者會，爆料合庫金董事長雷仲達壓合庫資產管理公司(AMC)蔡見興的醜聞曝光，合庫回應，蔡見興事件依規定辦理，沒有壓新聞的情事。

首先蔡見興的隱私與合庫業務無關。合庫對於檢舉案件，均依照《檢舉辦法》辦理，包含2019年蔡見興都依照內部規定辦理，沒有不處理或者壓新聞的情事。

至於匿名檢舉所提供的照片，蔡見興與黃秘書不當關係，經檢視錄影檔案，多在戶外像是答樓門口、騎樓和街道等社街一般社交，尚難認定有不當關係，且涉及隱私與公司業務無關。

合庫經請蔡見興針對檢舉事項逐項提出說明後，即告誡當事人應嚴守分際避免瓜田李下之嫌，以及嚴守誠信，而截至目前本公司未再接獲類似的檢舉案件。

雷仲達的職位派任依《財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》辦理，未有王鴻薇所稱不符合規定之說。

對於王鴻薇指稱，雷仲達年齡問題，合庫表示，難以認同。合庫強調，2017年到任合庫金控後，以其專業經驗帶領合庫獲利持續創新高；銀行獲利於2021年為公股銀行第一名、金控2022年獲利表現躍進至公股金控第一名，亦持續致力於員工福利之提升。