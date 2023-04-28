新竹市智障福利協進會將在4月30日，於新竹南寮漁港舉辦上百隻金剛鸚鵡同時放飛活動，希望藉由特殊的活動，讓弱勢孩童在家人和協會的帶領下，走出戶外並體驗寵物零距離的接觸，也讓社會大眾能夠關懷弱勢更尊重生命。

新竹市智障福利協進會今中午在市府前廣場舉辦快閃活動，現場有鸚鵡協會成員帶來10多隻的金剛鸚鵡，與智障福利協進會10多名弱勢孩童同樂。立委鄭正鈐也特別出席代言，歡迎民眾30日上午10點30分，到南寮漁港魚麟天梯，欣賞百隻金剛鸚鵡同時放飛的壯觀畫面。

鄭正鈐指出，這次百隻金鋼鸚鵡放飛活動，金鋼鸚鵡協會同好，來自全台各地，自費到新竹市相挺，希望社會大眾能重視弱勢孩童的權益，並關懷弱勢孩童，同時也分享交流飼養金剛鸚鵡的樂趣。當天也有飼養寵物「龍貓」的玩家，將心愛的寵物帶到現場，讓民眾和弱勢孩童，體會寵物零距離的接觸。

協辦人國民黨新竹市黨部前書記長謝政憲說，10多年來主動參與弱勢團體活動，深深體會弱勢團體亟需社會各界的關注，尤其弱勢團體的家屬，也常擔心遭受社會異樣眼光，反而減少讓弱勢族群外出機會。

至於為何辦百隻金剛鸚鵡放飛活動？謝政憲也說，先前心智障礙者小豪飼養的鸚鵡，因一時疏忽飛走，讓小豪因此常悶悶不樂，偶然在一場活動中，看到整群的鸚鵡，小豪的心情變得相當雀躍，後來發現許多心智障礙的孩童，特別喜愛寵物，才召集熱心慈善公益活動的團體，大家共同來為社會送愛心。