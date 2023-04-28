成大醫院響應家扶中心428兒保日活動，與南台南家扶中心合辦「挺父母、陪孩子!成為醫家人」宣導。（成大醫院提供／程炳璋台南傳真）

台南市去年發生170件未成年網路傳裸照案例，其中30多人進而性交易，今年以來案例持續增加，網路性剝削成為兒保新世代話題，台南市社會局與北、南台南家扶中心聯手，28日上午在成大醫院宣導兒少保護，提醒家長留意孩子使用3C狀況。

「老婆，傳私密照給我，證明你愛我」，15歲的少女在網路結交自稱工程師的男子，認識不到1個月即以「老公、老婆」互稱，對方還要求少女拍傳裸照，隨即遭轉傳，陷入恐慌之中。

南台南家扶中心表示，台南市去年共發生170件未成年私傳裸照給網友，遭轉傳案例，有的是對方轉傳親友炫耀被分享出去，有的遭惡意要脅給錢換照片，或上傳色情網站牟利。

誤傳裸照的未成年被害者有男有女，其中30多人進一步被約出門發生性交易，事後皆陷入裸照被公布的恐慌，今年案例不減反增，較同期成長1至2成，類似案件已是網路世代的熱門議題。

成大醫院內設有兒保醫療整合中心，提供未成年性交易一站式整合服務採檢流程。北台南、南台南家扶中心28日在成大醫院兒科、婦科門診處舉辦「挺父母、陪孩子」活動。台南市社會局長盧禹璁到場與家扶及成大工作團隊，呼籲家長留意孩子使用3C情況。

家扶中心指出，網路具有可匿名、易複製、快速散播等特性，年幼的兒少常因好奇落入陷阱。台灣遭「性不當對待」比例3年內激增逾2倍；超過7成使用網路作為犯罪媒介，其中以色情影像相關犯罪為最大宗。

家扶中心表示，網路世代要禁止兒少使用3C產品已非最佳做法，阻斷危險並教導與培養孩子有能力辨識風險，才是重要關鍵。