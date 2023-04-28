議員張芬郁說，今年2月接獲民眾陳情，台中車站街友區出現2名「小街友」，前往查看後家長表示「是來玩的」，要求社會局深入了解，務必接住每個脆弱家庭。（張芬郁提供／張亦惠台中傳真）

台中市議會今進行民政委員會業務質詢，市議員張芬郁說，今年2月接獲民眾陳情，台中車站街友區出現2名「小街友」，前往查看後家長表示「是來玩的」，要求社會局深入了解，務必接住每個脆弱家庭。社會局說明，已有掌握並請警方協助查察。

張芬郁指出，今年二月有民眾向她陳情，在台中火車站一樓公車a區和b區的走道間，出現二名大約3-4歲的小朋友和母親躺在那裡，希望可以協助安置小孩。她前往查看，果真有2個小孩和大人有時坐著有時躺著，在附近跑來跑去。一名街友說，因為小朋友的親人在這裡，所以帶他們來這裡玩，等一下就會回去了。

張芬郁指出，這是社會安全網的一環，小孩不應該出現在「不該出現的地方」，社安網必須接住他們，台中近年通報的兒少保案件，110年有5138件、111年有6368件，今年到3月已有1675件，如果是黑數被發掘是好事，但什麼時候會出現往下降的黃金交叉？要求社會局掌握。

台中市政府社會局表示，社會局外展人員每周至台中火車站查訪3-4次，1、2月查訪時，曾在火車站C、D月台處遇到該名婦人，小孩當時在旁邊玩。外展人員上前關心，婦人表示在附近租屋，到火車站與朋友聊天，沒有露宿，不解為何被關切。

為求謹慎，社會局已聯繫台中鐵路警察局及第三分局說明查訪情形，請警方若遇到家長及孩童駐留，協助查察家長及孩童身分，提供社會局後續關懷或依法通報。

另議員提及近年通報的兒少保護案件增加，社會局說明，自社安網計畫實施後，大眾對兒少照顧議題有更高的敏感度，六都和全國通報數均持續增加。市府也整合社福團體、區公所、緊急救援守護連線、居家服務中心等，建構全面性社區關懷網絡，並結合長照系統資源，強化照顧者能量。

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