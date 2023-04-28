中國國防部官網今天公布，正在印度新德里出席上海合作組織成員國國防部長會議的李尚福27日會見辛赫（Rajnath Singh），雙方就兩國兩軍關係交換意見。

李尚福表示，作為相鄰大國和重要發展中國家，中印共同利益遠大於分歧，雙方應以全面的、長遠的、戰略的眼光看待兩國關係和彼此發展，共同為世界和地區和平穩定貢獻智慧和力量。

李尚福表示，目前中印邊境局勢總體平穩，雙方通過軍事和外交渠道保持溝通，「應登高望遠，把邊界問題放在雙邊關係適當位置，推動邊境局勢早日轉入常態化管控」。

印度政府在兩人會面後發聲明表示，辛赫告訴李尚福，雙方關係要改善有賴受到軍事緊張局勢干擾的印中邊界恢復「和平寧靜」。

路透社報導，中印這兩大擁核亞洲國家的關係自2020年中惡化，當時中印軍隊在喜馬拉雅山區的未定邊界發生衝突，造成24人死亡。

雙方透過軍事和外交管道會談後，局勢大致穩定下來，但中印仍持續在邊境若干區域對峙。