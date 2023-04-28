太武山是金門觀光旅遊登山健行的熱門景區，為保障遊客的生命安全，縣府觀光處長李銘培與國家公園管理處秘書蔡立安昨(27)日共赴太武山玉章路段會勘，針對有安全疑慮之玉章路0.9K側岩塊設置交通錐警示區，以及玉章路鄰近觀兵奕棋處與頑石點頭二區段安全警示部份會勘，研討加強措施。

金管處表示，對於太武山玉章路0.9K側岩塊設置警示的部份，考量現場岩體穩定性及遊客安全，日前邀請專家學者進行安全性現勘，為恐影響鄰近穩定場域，已先針對現場設置警示設施、頂部雜木草清理及填縫，目前也有定期進行監測，未來將納入太武山林間步道系統可行性評估案作進一步研議。現勘過程中觀光處也提出建議，如果短時間無法處理，可設置安全性較高的安全圍籬，以區隔民眾的動線及保障活動的安全性。

而玉章路鄰近觀兵奕棋處與頑石點頭二區段，為遊客遊憩太武山之拍照熱點。金管處表示，因該二處緊鄰斷崖，考量遊客安全與結合現場景觀地貌為前提，已於2021年間設置警示牌及地面劃設紅線與警語，藉以提醒遊客注意安全。對此觀光處則建議可評估採用不影響景觀環境的防墜網，也可再於該區域設置更多的警語，藉以提醒遊客注意安全。

縣府指出，太武山是金門國家公園管理範圍，也是地區觀光旅遊、登山健行的熱門景區，對於太武山登山區的設施，建議金管處應全面檢視整體的景觀環境，例如砌石護坡修護、風倒木的清除、景點指標、危險警語的檢討，讓來往民眾有更舒適的旅遊環璄。