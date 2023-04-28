星宇董座張國煒近日批評政府不重視我國觀光，又嘲笑桃園機場未來三航廈的使用規劃機場航廈分配。交通部長王國材28日表示，或許張國煒董事長沒有看到大家努力的成果，而航廈分配的事情已經跟他解釋過了，「他是不是忘記了，我會再提醒他」。

張國煒日前批評政府不重視觀光發展，觀光業發展落後新加坡、泰國，另一方面他也說，新加坡樟宜機場發展比桃機還快，並不認同桃機未來三個航廈的「一個聯盟一個航廈」的規劃。

王國材回應，桃園機場第三航廈預計在2026年完工，航廈規劃也是按照台灣地區空運市場所做的準備。至於航廈分配問題，他表示，張國煒曾經到交通部找找他談過，當時已經說明不會採用「一航廈一聯盟」的方式，「他是不是已經忘記了？」， 現在規劃仍是按照航線的轉運來分配，尤其東北亞、東南亞轉運到美國跟歐洲是我國主要爭取對象，會用航線考量轉乘便利性來規劃。「有跟他談過了，我會再提醒他。」

王國材也坦言，觀光業在疫情期間的確是比較不好，但期間國內國旅復甦、觀光業也自立自強， 大家也都很努力、士氣都很高。今天目標達到600萬國際旅客，明年目標1,200萬旅次，現在都持續進行當中，「或許張國煒董事長沒有看到大家努力的成果。」

觀光局也表示，為預備國境解封，疫情期間多次邀集旅遊及航空業召開「開放國際觀光準備工作小組會議」，積極調整宣傳步調及維繫觀光能見度。去年10月13日起放寬邊境管制措施，即全面啟動國際宣傳，並且持續透過國際旅遊展、大型活動、異業結盟、辦理講座推廣主題遊程、廣告宣傳、數位行銷及KOL網紅行銷等進行海外宣傳推廣，截至今年4月全球市場已執行超過213項。

根據統計，今年1-3月每月來台旅客人次均較上月增長，如1月25.4萬，2月36.9萬，3月初估達46萬人次，累計第1季來台旅客約達106.9萬人次。而4月24日已迎來150萬入境旅客，4月有望突破單月50萬人次，顯見入境市場已穩步恢復。

觀光局表示，已擬妥400項國際行銷計畫，並獲行政院支持特別預算推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，將於5月1日加大力道，目標希望今年達到國際旅客來台600萬人次目標。