警方執行第三波掃蕩，逮捕弘仁會14人並查扣相關證物。（警方提供）

警方執行第三波掃蕩，逮捕弘仁會14人並查扣相關證物。（警方提供）

土城當鋪槍擊幕後大咖落網 辯稱全不知情

竹聯幫弘仁會與華山幫火拚，11天內在雙北市共對開67槍，引起社會震驚。新北市警方昨（27）日執行第三波掃蕩，再逮獲弘仁會14人到案，包括負責策畫掃射土城當鋪的弘仁會「弘生組」組長27歲簡姓男子、「中和組」副組長26歲陳姓男子、帳房32歲吳姓男子，查扣現金221萬元、刀械13把、斧頭、手銬、信號彈、弘仁會成員名冊、點鈔機等證物。

警方調查，本月19日凌晨「鯨魚」的座車遭華山幫派人狙擊打成蜂窩，林嫌即聯繫弘仁會「弘生組」組長27歲簡姓男子計畫報復，由簡嫌策畫行動，並提供改造衝鋒槍給劉姓少年，20日上午劉姓少年即搭計程車前往土城，朝當鋪鐵捲門掃射51槍後，搭乘同輛計程車到板橋警分局大觀派出所投案，林嫌於同日潛逃東南亞，簡嫌則到雲林躲藏。

昨天專案小組執行第三波掃蕩，分別至板橋、中和、蘆洲及雲林、花蓮等地，逮捕簡嫌及共犯等14人到案。簡嫌否認涉案，對案情均稱不知道、不清楚。偵訊後，全案依組織犯罪條例、槍砲彈刀管制條例移送新北地檢偵辦。