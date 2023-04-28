2023年全國中等學校運動會田徑賽中，最亮眼就屬新竹縣芎林國中林沛萱，國女5項全能幾乎是她一個人的武林。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹縣芎林國中林沛萱在國女5項全能打破高懸26年的舊制紀錄。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

2023年全國中等學校運動會田徑賽中，最亮眼就屬新竹縣芎林國中林沛萱，國女5項全能幾乎是她一個人的武林，從第1項就一路領先到底，終場以3907分連莊，為地主新竹縣拿下第3金。繼在跳高破懸32年大會紀錄並達標亞運後，林沛萱又以3907分在國女5項全能連莊，超越高懸26年的舊規格紀錄3896分。林沛萱完美的跳高英姿也讓網友看傻，大讚美出新高度。

有最強國中生美譽的林沛萱以3907分在國女5項全能連莊，超越高懸26年的舊規格紀錄3896分，只可惜沒破4000分，讓她開心不起來。當時最後1項800公尺比完後，林沛萱杏眼圓睜，緊盯著大銀幕等著看最後總分是多少，看到3907分後，她完全沒有開心的表情，低頭走向休息區。

但並非成績不好，事實上，林沛萱不只打破桃園市慈文國中陳郁阡，在2019年所創的大會紀錄3728分，更重大的意義是，她還超越吳淑芬於1997年台灣區中運所創，高懸26年的國女5項全能舊規格（80mH、3.63kg鉛球）紀錄3896分。

林沛萱說：「本來目標是破4000分，結果只有前兩項100公尺跨欄、跳高創個人最佳，後3項都沒比好，尤其是鉛球，比最佳成績少了半公尺多。」

芎林國中教練鍾彩榮說：「前兩項創最佳，強度超負荷，跳高結束後腳有疲勞現象，影響鉛球表現，早上下雨氣溫下降，跳遠表現算穩定，跑800公尺時也有盡力完成，雙破大會真的很棒。」

最強國中生林沛萱在場上的英姿大受網友喜愛，無論是擲鉛球、跨欄與跳高等項目，林沛萱表情管理強大，讓網友相當震驚，在激烈運動之下仍保持淡定表情，甚至在跳高項目時，她縱身一躍，神情仍相當淡定，也讓網友大讚真是美出新高度。