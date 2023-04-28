曾子益遭民眾開玩笑毆打。（羅永銘攝）

吳東諺（左起）、李又汝、賴芊合、顏曉筠、曾子益向民眾謝罪，場面可愛搞笑。（羅永銘攝）

曾子益今掃街，新婚辣妻愛相隨。（民視提供）

吳東諺、曾子益、李又汝、賴芊合、顏曉筠在民視8點檔《市井豪門》使壞，今（28）日他們組成「謝罪聯盟」到大稻埕掃街謝罪，走進人群直言好緊張，很怕被民眾打。

吳東諺在劇中還叫老婆謝京穎下跪幫他換鞋，讓觀眾氣得牙癢癢，他透露臉書已經湧入罵聲，還有粉絲留言「吳東諺王八蛋」，他苦笑說：「其實他們罵得很保守，我還是會跟他們互動，希望他們把名字改成角色名。」這次角色和原本個性反差很大，他在片場都處於低氣壓，只有回家看到小孩心情才能好轉。

曾子益曾和邱綺雯、王樂妍在《美麗人生》合作過，對於2人的衝突事件，他認為因為拍攝時間真的很長，大家都很累、情緒緊繃，難免會爭執，但起碼衝突有講開，「有時候有衝突是好事，不爽就講開，因為還要對戲，不然會假假的，他們兩個應該會和好。」而他的新婚辣妻，今也愛相隨，還貼心為他多準備一件衣服，曾子益笑說：「因為她怕我被丟雞蛋。」

劇中「瘋女人2人組」賴芊合跟顏曉筠ㄧ出場，就有店家老闆娘衝出來對他們罵「壞女人」，2人幾乎快下跪求饒；李又汝也使出「奶功」，跟現場婆媽握手擁抱。3位惡女也曾遭前輩演員指教，但前輩都是在演技上給予意見指導，顏曉筠透露高欣欣會教她台語，「因為台語破，欣欣姊就會教我台語，她看我演出也會傳訊給我意見。」至於劇組若是有人遲到，都會主動請喝飲料，不會有不愉快。