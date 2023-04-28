一卡通公司iPASS MONEY（同一卡通MONEY），已於去年全面開通繳納各式國稅及地方稅服務，用戶收到繳稅單透過iPASS MONEY「生活繳費」功能，不用出門就能輕鬆掃碼繳稅，一卡通公司說，還能享受一卡通及合作銀行的繳稅優惠，有機會可領到最高800元的回饋。

一卡通公司表示，透過iPASS MONEY繳稅，不受時空限制，隨時都可繳、省時又便利，用戶只要打開LINE錢包，點選上方「繳費」功能，選擇「規費罰鍰稅捐」，選擇縣市後再點選「稅捐」，選擇掃描QR code或三段式條碼，即可使用iPASS MONEY完成全國各式稅款的繳付。

使用牌照稅開徵到4月底止，於5月3日前使用iPASS MONEY帳戶成功繳納任一筆2023年「使用牌照稅」，一般消費累積金額每滿100元，就有1次抽獎機會，可抽iPASS MONEY儲值金200元，累積消費金額越高，中獎機會越高。

另外，針對5月1日起開徵的2023年「房屋稅」，於4月25日至6月3日使用iPASS MONEY帳戶繳納任一筆「房屋稅」，與「使用牌照稅」享有相同抽獎機會，一般消費累積金額每滿100元，一樣享有1次抽獎機會，有機會抽中iPASS MONEY儲值金200元。

一卡通公司表示，不管是「使用牌照稅」，還是「房屋稅」，針對「首次」透過「生活繳費」功能繳費的用戶，只要在活動期間使用iPASS MONEY帳戶消費任一筆，還能再獲iPASS MONEY儲值金50元回饋。

5月份還有「綜合所得稅」開徵，於5月1日至5月31日繳稅期間，首次使用iPASS MONEY帳戶「生活繳費」功能繳納2023年「綜合所得稅」，並於實體或網路店家「一般消費」付款任一筆，繳納綜合所得稅金額可享 iPASS MONEY儲值金2％回饋，每帳戶限回饋一次，最高限得100元。此外，透用iPASS MONEY帳戶繳納「使用牌照稅」、「房屋稅」及「綜合所得稅」，連結指定銀行帳戶完成任務也有加碼回饋，包括新光銀行、玉山銀行、聯邦銀行、台北富邦與遠東銀行符合回饋資格最高可享66至500元不等的加碼回饋。