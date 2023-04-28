隨著國境解封、國際商務交流恢復，桃園國際機場年初客運量較去年同期成長21倍，旅客在機場的等候時間需更有效率地應用。達擎與秋雨創新子公司廣豐國際媒體合作，在第二航廈候機室設置兩座智慧行動辦公艙，讓商務旅客可有效運用時間處理工作或進行會議，自啟用至今近一個月，於航班候機時段，使用率超過9成。

達擎智慧行動辦公艙解決方案打造專用的獨立工作及會議空間，讓混合辦公的商務旅客隨時使用，不被機場繁忙的人潮與環境打擾。行動辦公艙具備良好隔音效果、環控系統和智慧調光玻璃，依照使用狀況自動開啟隱私保護功能。旅客只要用手機掃描門上的QR Code，就能進入使用網頁，依照指示即可輕易完成預約使用。

此外，達擎智慧行動辦公艙解決方案可協助桃園國際機場有效利用空間、結合行銷資源。運用兩側數位看板，管理人員可透過雲端管理平台內容排程，於特定時段播放素材，推播旅遊或目的地相關資訊給來往旅客。