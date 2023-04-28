蔡英文總統今接見「法國參議院副議長暨友台小組主席李察訪團」時表示，這兩週內，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，創下了台法交流的新紀錄。李察提到，此行他要傳達法國國會及國會議員皆高度關注台海的安全，並會鼓勵法國政府多加關注，不久前一艘法國軍艦通過台灣海峽即是最佳證明。

此外，蔡總統中午也陪同李察訪團一行人，品嚐台灣米其林必比登的艋舺知名小吃，小王煮瓜及源芳刈包。

總統今接見訪團時表示，這幾年來，台灣和法國的交流越來越密切。這次是李察主席第四次率團來訪，也是法國參議院繼2021年以後，第二次籌組正式代表團來訪。這兩週內，法國國會兩院的友台小組主席前後訪問台灣，創下了台法交流的新紀錄。

蔡英文說，她要謝謝所有議員，以行動彰顯台法的友好情誼，也展現對台灣的大力支持。在李察主席的推動之下，台法國會交流已經建制化。在去年7月和這個月，我們立法院也分別由游錫堃院長和蔡其昌副院長率團訪問法國，都受到李察主席及議員們的熱情款待。她要特別感謝李察主席，對於深化台法關係的貢獻。

她指出，台灣和法國共享民主自由的價值，也是彼此重要的經貿夥伴。這個月，世界台灣商會聯合總會在巴黎舉行疫情後首次實體會議，展現出台法經貿領域的緊密合作。同樣在這個月，包括法國在內的G7外長會議發布聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性，並且支持台灣的國際參與，對此，她要表示感謝。

她強調，在全球民主和經濟發展的道路上，台灣會持續扮演關鍵的力量，也期盼台灣和法國不斷提升雙邊關係，在各個領域都能開創更豐碩的成果。

李察主席致詞時首先感謝抵台後所受到的熱情接待，是彰顯台法友誼最佳的證明。並表示，此行是為了要傳達一項訊息，就是對台灣的友誼，及對台灣政府致敬，也要對台灣社會在各項領域的發展，尤其是自由民主的表現表達敬意。

李察指出，民主國家之間彼此休戚與共，台法多年來各項合作進展非常緊密，法國人民對於台灣的關注也越來越高。而法國國會的工作之一是支持與各國關係的進展，包括強調與台灣的合作關係。

李察提到，在目前緊繃的國際局勢下，他們相當關注加強互信及安全領域的合作，此行他要傳達法國國會及國會議員皆高度關注台海的安全，並會鼓勵法國政府多加關注，不久前一艘法國軍艦通過台灣海峽即是最佳證明。

李察表示，希望雙方能持續深化彼此的互信及友好關係，不久前他們才與外交部及立法院交流，這都是彼此為加強雙邊關係所做的努力，稍後也希望與總統交換意見，見證法國人民對台灣的關注。

2021年法國參議院通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院友我決議案首例，李察主席此行亦代表訪團致贈總統友台小組親簽之決議文，表達對台灣參與國際社會的支持。