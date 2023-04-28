竹北市「豐采520」建案對面停車格昨（27）突坍塌，導致特斯拉新車跌入天坑，特斯拉車主事後出面說建商、市府、民代至今沒有一方曾聯繫他，讓他成「報廢孤兒」求助無門，而一家人原本差點待在車內，也造成他內心恐懼，憂鬱、恐慌症復發，須吃藥才能入睡，230萬的新車已確定報廢。

據《ETtoday》報導，車主後來把特斯拉送往台北總公司維修，但公司回應已嚴重毀損、無法修理，雖可以理賠，但其餘設備像包膜、隔熱紙等約20萬都無法賠償；車主說所幸當下全家3口沒在車內，否則自己剛出生的孩子受到的驚嚇不敢想像，他為此導致憂鬱症、恐慌症復發，昨晚吃藥後才入睡。

特斯拉車主怒批「到底誰才是權責單位？」認為所有人表面上看似關心此事件，但對於真正受害者卻不聞不問。（翻攝畫面）

此外，車主說事後有一名自稱工地主任的人找他，但僅說「會再聯繫你」至今卻無消無息，他根本不知道該聯絡哪個單位，甚至連縣政府與民代都沒有出面慰問，讓他變成「報廢孤兒」求助無門，怒批「到底誰才是權責單位？」認為所有人表面上看似關心此事件，但對於真正受害者卻不聞不問。

工務處表示，目前初判造成此次坍塌，原因是建商開挖地下室抽取地下水，導致土砂層部分帶走地層下陷，為防止附近道路再次發生坍塌，已要求建商以透地雷達設備詳實檢測建案四周的勝利二路、勝利一路、莊敬六街及自強北路，確認是否仍有土質流失造成坑洞，以便立即作改善處理。

工務處指出，縣府也已要求建商於維生管線，及自來水、電力、瓦斯等檢測維修完成後，會同竹北市公所同意，以低強度混凝土灌漿補強。針對承造及監造人，也希望做加重懲罰的機制，將蒐集近幾次的相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。