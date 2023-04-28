國民黨桃園市議員梁為超。（資料照,陳俊吉攝）

國民黨桃園市議員梁為超揭露，前桃園市府建置完不久就停用的資訊系統或APP，所支用的經費達8325萬元。梁為超呼籲桃園市長張善政率領的新市府積極盤點現有資訊系統和APP並整合，避免造成公帑浪費。

梁為超今(28)日在臉書指出，據桃園審計處查核報告，截至111年底止，市府停止使用的資訊系統合計22案，採購金額及維護費合計5851萬元；111年停用的APP總共5案，原採購金額及維護費用合計2474萬7,950元。梁為超強調，這些前市府胡亂開發、建置完沒多久就停用的資訊系統或APP，所支用的經費共計8325萬元。

此外，最令梁為超難以理解的是桃市觀旅局曾在109年8月31日支用553萬餘元辦理「石門水庫運動觀光資訊系統」，但該系統建置後不到1個月，於109年9月26日停止使用。

梁為超認為，張善政率領的新市府應該積極盤點現有資訊系統和APP，盡可能將無用的資訊系統或APP進行整合，並由單一局處管理資訊系統和APP的開發，避免造成公帑浪費和行政效率不彰。