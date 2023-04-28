22歲藝人歐陽娜娜是知名夫妻檔歐陽龍、傅娟的次女，上有姊姊歐陽妮妮，下有妹妹歐陽娣娣，從小就頂著「星二代」光芒，一舉一動皆被放大關注。昨（27日）歐陽娜娜PO一組生活照，網友發現她的身材變豐滿，不禁讚賞：「前有大冪冪，現有大娜娜。」

照片中，歐陽娜娜將秀髮隨性地紮起，露出化上淡妝的臉龐；衣著部分，她選擇一件緊身長袖灰T恤，搭配紅色長褲和白鞋，全身素素的，穿得很簡單。不過，她的身材似乎沒那麼簡單，緊身上衣將豐滿的上圍勾勒無疑，還隱約露出內在美的形狀，而身高167公分的歐陽娜娜，一起身就秀出大長腿，側身的站姿也凸顯S型的好身材。

網友發現歐陽娜娜身材變很好。（圖／微博@歐陽娜娜）

許多大陸網友看完這組照片，都被歐陽娜娜驚艷到，留言直呼：「這是歐陽娜娜？身材這麼好了」、「她幹嘛來了，怎麼這麼大」、「前有大冪冪，現有大娜娜」、「這頭上戴夾子加大奶好看」、「這個造型是什麼風，原來是我看了會發瘋」，但也有部分酸民批評：「第一張顯得好魁梧」、「別再穿這件衣服了，顯得整個人太壯」。

歐陽娜娜童年時的氣質清純、可愛，滿20歲後，漸漸轉大人，上月3日現身廣州市參加騰訊now直播年度盛典，登台自彈自唱創作曲《Goodbye》等曲，展現卓越的音樂才華，當時她身穿白色平口禮服，不僅仙氣飄飄，還小露事業線，加上甜美的歌聲，讓大批網友聽得如痴如醉。