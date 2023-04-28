屏東科技大學27日修訂校內學生請假辦法，將於112學年度第一學期起新增「心理健康假」假別，讓心理需要喘息的同學得以休息，每學期以5日為限，透過線上系統請假後，系統將發出關懷信及相關輔導資訊，並由導師、系所師長優先關懷，必要時由學生諮商中心提供關懷與輔導。

屏科大是守護師生身心健康的教育大家庭，心理衛教的普及逐漸受到社會及各級教育單位的重視，設置「心理健康假」目的在於鼓勵同學能自我察覺、正視自己的心「正在下雨」，讓校內師長知道同學的身心狀況，更重要的是，告訴需要幫助同學：「我們在乎，也願意傾聽」。

屏科大主秘施玟玲表示，新增心理健康假目的主要希望同學可以在生活上遇到不如意、心情低落的時候能稍微休息，並且正視自己的負能量。

提升校園健康安全的環境是屏科大最重要的事，讓家長可以放心讓孩子來就讀，而同學接受專業教育之外，也能享受青春洋溢的大學生活，心理健康假的意義非凡，也期望藉由這個假別增設，加強校內師生對心理衛教的認識與重視。

學生諮商中心主任廖珮如說，心累了，可以休息。脆弱，也沒關係。失敗，就先躺一下累積能量；心理健康假不只是給學生的學習，也是全校教職員共同學習的生命課題。當身邊有人需要休息時，我們能為他們遮風擋雨，陪伴他們。同樣地，當我們脆弱的時候，我們知道身邊的夥伴也能允許我們擁有休息的空間。

此次提案由學生會倡議，在教務會議通過，顯見學生對於自我心理健康意識愈發重視，為能讓同學獲得妥貼的照顧，學生會積極與學校相關單位商討配套措施，以達推動心理健康假的目的。