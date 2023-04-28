黑面（中）反串辦恐怖情人愛上李子森。（中視提供）

李子森（前排左起）、東諺、陽帆、秀蘭瑪雅、白冰冰、康康、阿文、蔡佳麟、杜忻恬等人表演「歡樂好聲音歌舞Show」主題。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的《我愛冰冰Show》明（29日）迎來「歡樂好聲音歌舞Show」主題，邀來李子森、杜忻恬、陳思瑋、明亮、蔡亞露、張涵雅、秀蘭瑪雅、鄔兆邦、楊惠絜、楊博智、林宇甄、康康、黑面、冰冰show少女隊等同台飆歌。秀蘭瑪雅是節目改版後首度進棚，心情格外欣喜：「來這邊唱歌很開心，因為太多觀眾在看了。」

本集節目第1回合就相當精彩，秀蘭瑪雅與陳思瑋共唱〈宿命〉一曲，這首歌原是白冰冰與陳思瑋的合唱曲，經過秀蘭瑪雅的演繹，讓白冰冰聽了大讚：「唱的比我還好聽！」

「螢幕CP」李子森、杜忻恬則選唱〈幸福的條件〉，2人一搭一唱最後還跳起舞來，默契配合相當好，結尾李子森還扶著杜忻恬的腰，2人甜蜜對望，充滿粉紅泡泡。歌中劇橋段，藝人黑面反串化身恐怖情人，一眼就看上帥氣的李子森，不斷往他貼近，讓李子森嚇到跑出舞台，最後祭出殺手鐧，脫口「我有女朋友了」，想讓對方死心。

另外「娃娃兵大車拚」單元，製作單位邀來年僅14歲的楊博智和11歲的林宇甄，PK「冰冰Show少女隊」，小朋友在舞台上台風穩健，為節目注入青春與活力。