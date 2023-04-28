一位受惠的癌友寫感謝信向阿香表達內心感恩之意。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

48歲的阿香（化名）熱愛裁縫，她於4年前罹患乳癌接受化療期間，因掉髮嚴重，大受打擊，她研發出髮帽，讓自己重拾信心，並將髮帽贈給癌友，造福許多人。彰化基督教醫院得知後，配合阿香不用治療的時間，舉辦「全國髮帽工作坊」傳承技藝課程，讓這份無私的愛擴大、延續下去。

阿香與丈夫育有1子，2019年4月，她罹患乳癌，開刀後接受化療、放射線治療及抗賀爾蒙療法。同年11月，因癌細胞復發，轉移腦、肝、肺，目前持續治療中。她在接受化療期間，深受沒有頭髮的困擾，每次照鏡子時，總讓她信心大失，心情也因此沮喪。

在自信心大受打擊下，她想到自己的裁縫專長，遂開始研發各式髮帽，試戴後發現效極佳，戴起來去戶外運動時，感覺比較舒服，整個人也變得有自信起來，因此就想到要將多做些髮帽，分享給正在與病魔奮戰的癌友。

為讓阿香的愛延續，彰基攜手中華民國乳癌病友協會、台灣癌症全人關懷基金會及彰化地區癌症照護聯盟，聯合舉辦「全國髮帽工作坊」傳承技藝課程。

阿香現在僅有在每個月的最後一周不用治療，也在此時有體力傳承這項愛的技藝。昨天上課時，許多乳癌病友及各地志工前來參加，場面溫馨感人。

阿香研發的髮帽依據不同頭型分為L、M、S三種尺寸，每周化療的時候，她都會走動式的在化療室送癌友髮帽，並親自示範與鼓勵癌友，她的心願是希望癌友可以在治療間，可以跟她一樣戴上髮帽開心出遊、運動、聚會。

癌友安可（化名）說，罹癌發現自己沒有頭髮的時候，其實是沒有自信心的，所以，當她聽到彰基的服務團隊說有提供髮帽，她很開心戴上去，發現感覺很涼爽，頭皮在比較涼爽的狀態下，不會容易發汗、也很舒適，而且戴上去之後，又好像就真的有頭髮一樣，然後再戴上一頂帽子，就能很有自信心出門。