男星胡宇威與陳庭妮自合作戲劇以來，緋聞傳了多年都未認愛，直到去年一月兩人才驚喜在社群宣布女方接受求婚的消息，讓粉絲又驚又喜。今（28）日正逢陳庭妮34歲生日，胡宇威難得曬出小倆口的甜蜜合照，祝另一半生日快樂，也意外曝光私底下呼喚對方的暱稱。

今（28）日陳庭妮迎來34歲生日，胡宇威稍早在IG曬出合照祝福老婆：「親愛的生日快樂，Today is your day，我們倆都要工作好拚喔，有你在，生活變得更有意義」，照片中可見，兩人裝扮非常居家，胡宇威戴著毛帽穿著白上衣，拿叉有食物的竹籤放進嘴巴，陳庭妮則拿著食物，甜蜜地依偎在他的肩膀上撒嬌，兩人還對著鏡頭眨眼，讓隔著螢幕的網友們都能感受到幸福的粉紅泡泡。

貼文曝光後，短短幾個小時就吸引4萬人前來按讚，更紛紛留言直呼：「甜甜蜜蜜好幸福的二位」、「胡先生好sweet，胡太太生日快樂，繼續閃」、「我要被你們兩個閃瞎了」、「哎呦這麼甜蜜的小夫妻」、「居然被灑糖了」、「第一眼看到，以為看錯了！真是閃瞎了啊！」、「本週最閃」、「可以一直閃沒關係」。

事實上，陳庭妮與胡宇威默默交往8年，兩人對私生活都相當低調，一路走來都很穩定，當他們在公布喜訊後，有許多人都詢問他們婚禮何時辦，但由於兩人工作滿檔，目前還在討論有空的時間。