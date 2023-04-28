檢調偵辦新竹市長高虹安涉嫌在擔任立委期間詐領助理費、「公積金」涉貪案，去年12月首度約談高虹安後，訊後諭令高以60萬元交保，檢調近日持續傳喚高的男友李忠庭以及其他助理調查，台北地檢署28日再以貪汙罪被告身分傳喚高虹安到秘密地點接受偵訊。

由於國民黨立委游毓蘭曾爆料北檢檢察長林邦樑因「高虹安案不配合」恐被調職，不久法務部就啟動檢察長調動，林被調最高檢察署檢察官，北檢今再傳喚高虹安，是否顯示北檢是否近日即將偵結高虹安案，已令外界關注。

北檢是去年12月約談高虹安及男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文4人，高否認犯罪，檢察官諭令高女交保60萬元。李忠庭無保請回。陳奐宇、王郁文2人各10萬元交保。

檢調發現，李忠庭、陳奐宇都是高虹安自從2020年2月就任不分區立委起擔任她助理，陳男不管帳，未經手「公積金」，「公積金」是高指示前行政主任黃惠玟作帳，黃惠玟2020年12月離職後，李忠庭曾經一度經手「公積金」帳目，數個月後才改由現任主任黃鈴惠接手。

高女遭「吹哨者」檢舉要求李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳奐宇、陳昱愷及王郁文6名助理、高辦幹部將部分每月薪資、加班費「回捐」公積金，金額從2萬元至30萬3076元不等，其中李曾回捐2萬元。被以證人約談的黃鈴惠則未回捐。

據了解，檢調首次訊問時，高女辯稱「公積金」未涉不法，助理是先「代墊」後另向她請款，沒有挪為私用，不過，被約談的人士中，有人指證是「公積金」是高主導，助理們只是配合行事，其中李曾2度從「公積金」中提領共16萬8000元，疑作為高買早午餐及私人用品等私人開銷。

檢調去年搜索高女國會辦公室時，除了檢視高女獨立辦公室內的桌機外，最主要的目的是查扣坐在高女國會辦公室角落的黃鈴惠桌上電腦硬碟，另檢調查扣高虹安等人的手機，將進行數位採證查明硬碟的「公積金」帳目，以及相關人的對話紀錄，以釐清「公積金」是否被挪作私人用途。