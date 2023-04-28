戀愛關係中，經營感情是每個伴侶的必修學分，唯有找到相處適合的模式，並且互相包容珍惜對方才能走得長久，《小鐵星座》運勢專欄指出，水瓶男、處女男、獅子男容易失去後才懂得珍惜，而他們在交往時不顧及另一半感受，往往到最後走上分手的局面才意識到問題，但都為時已晚。

▍水瓶男：神經大條

水瓶男在生活中時常神經大條，且他們在和另一半相處時，往往不太注意對方感受，當時間一久好感漸漸消退另一半提出分手時，水瓶男會不明白對方為什麼要這麼做，等到他們想通後一切都已來不及了。

▍處女男：愛面子

處女男追求完美且愛面子，任何事情都希望擁有主導權，他們沒辦法接受另一半的反駁，也從不聽取意見，而這樣的個性當另一半忍耐到極限提出分手時，他們會失去理智並且說出重話，但等到冷靜下來回想起往事則會後悔不已。

▍獅子男：性格古怪

獅子男天生性格古怪，在戀愛中他們會用稀奇古怪的方式來考驗另一半的耐性，所以很容易因此受不了，而當另一半提出分手時，獅子男很快就意識到自己的問題，但為時已晚無法翻轉局面。