中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共總書記習近平主持會議。會議指出，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高品質發展仍需要克服不少困難挑戰。

會議指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，既要逆勢而上，在短板領域加快突破，也要順勢而為，在優勢領域做大做強。要夯實科技自立自強根基，培育壯大新動能。要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智慧發展，營造創新生態，重視防範風險。

會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精准有力，形成擴大需求的合力。要多管道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費。要發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

會議指出，要堅持兩個毫不動搖，破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，持續提振經營主體信心，幫助企業恢復元氣。各類企業都要依法合規經營。要下決心從根本上解決企業帳款拖欠問題。要推動平臺企業規範健康發展，鼓勵頭部平臺企業探索創新。

會議強調，要全面深化改革、擴大高水準對外開放。認真落實黨和國家機構改革方案，推進國家治理體系和治理能力現代化。要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

會議指出，要有效防範化解重點領域風險，統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房地產業發展新模式。在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和平急兩用公共基礎設施建設。規劃建設保障性住房。要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。

會議強調，要切實保障和改善民生，強化就業優先導向，擴大高校畢業生就業管道，穩定農民工等重點群體就業。要以「時時放心不下」的責任感，持續抓好安全生產。要做好迎峰度夏電力供應保障。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，抓好糧食生產和重要農產品供應保障，全面推進鄉村振興。要加強生態環境系統治理。各級領導幹部要帶頭大興調查研究，奔著問題去，切實幫助企業和基層解決困難。