2023桃園市中壢區親子藝術校園巡演「神壢特攻隊」，將於5月9日至19日在中壢23所國小輪番上陣演出。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

劇團表演者與孩子們互動。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區公所今年辦理2023親子藝術校園巡演，邀請5組知名藝文團體齊聚中壢，以「神壢特攻隊」為主題，導入台灣在地多元屬性的表演元素，結合各類型表演形式包括雜耍、戲劇、歌劇與傳統藝術等，將於5月9日至19日，在中壢23所國小校園盛大登場，邀請親子一同參與，為中壢注入藝術新能量。

桃園市副市長蘇俊賓表示，從桃園升格前，中壢就開辦親子藝術校園巡演活動，深受民眾喜愛，市府延續此優良活動，相信下一代孩子將不斷提升藝術涵養。市府長期推動讓藝術走入校園，尤其桃園是多元城市，盼透過藝術，融入客語、在地元素與表演團體的創意，讓孩子們從小培養藝術氣息。

今年桃園市中壢區親子藝術校園巡演「神壢特攻隊」，由「蘋果劇團」、「景勝戲劇團」、「斑馬人演劇團」、「黑門山上的劇團」與「貓頭鷹兒童歌劇團」共5大優秀團隊輪番演出。蘇俊賓說，無論是戲劇、喜劇或傳統藝術，都以不同方式呈現，讓孩子在校園中欣賞優質表演，吸收多元藝術素養及文化價值。

中壢區長李日強說明，今年以「神壢特攻隊」為主題，打造5組代表不同藝文類型的超人，包括抓馬超人、歐普拉超人、卡米地超人、賈格林超人與哈客超人，5大團體將於5月9日至19日晚間7時，在中壢23所國小校園輪番登場。

演出內容包括傳承在地客家文化的景勝戲劇團帶來的《悟空審石頭》，結合傳統戲曲與親子互動，碰撞出創新演出形式；深耕兒童教育、親子溝通的蘋果劇團，將帶來《愛道歉的小狐狸》、《勇闖黑森林》及《巧克力奇緣》等經典劇作， 讓兒童從戲劇中學習品德教育與自我探索；斑馬人演劇團也將以雜耍特技特色，結合有趣劇情，展現豐富表演型態；黑門山上的劇團也參與這次演出，準備有趣詼諧的《愛情・戲劇・遊樂園》，獨特喜劇形式搭配親子互動遊戲；貓頭鷹兒童歌劇團，將《三隻小豬》改編成歌劇，創新演出風格，將讓觀眾耳目一新。

立委魯明哲提到，他2011年擔任中壢市長時，認為除將藝術送到各社區角落外，也應將歡笑送進小學校園，讓孩子享有歡笑的權利，這也是當時決定開辦親子藝術校園巡演的初衷，感謝市府團隊延續並發揚光大。