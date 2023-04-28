中共中央政治局28日召開會議，由中共總書記習近平主持會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議認為，今年以來，疫情防控取得重大決定性勝利，經濟社會全面恢復常態化運行，讓需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等「三重壓力」得到緩解，且經濟增長優於預期，呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。

會議中強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力；多管道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅遊等服務消費，並發揮好政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

但會議也指出，當前大陸經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，推動高品質發展仍需要克服不少困難。因此要統籌推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

據澎湃新聞引述會議中指出，要加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，在短板領域加快突破，也要順勢在優勢領域做大做強、夯實科技自立自強根基、鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，並重視通用人工智慧發展，營造創新生態，重視防範風險。

外資方面，會議強調要全面深化改革、擴大高水準對外開放，把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

防風險部分，會議中指出要統籌做好中小銀行、保險和信託機構改革化險工作，堅持「房住不炒」，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作。同時加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務、繼續抓好新冠疫情防控工作。

民生方面，會議強調要切實保障和改善民生，強化就業優先導向，擴大大學生畢業生就業管道，穩定農民工等重點群體就業。