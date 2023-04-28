5/01 周一 澳、日、加、美 4月製造業PMI
業績報告：恩智浦半導體、艾克爾國際科技、Rambus
5/02 周二 韓國4月 通膨、製造業PMI
澳洲利率決策
德國3月零售銷售
英國4月製造業PMI
歐元區4月通膨
美國3月 JOLTs非農職缺、工廠訂單
業績報告：輝瑞大藥廠、AMD、星巴克、BP、Airbnb、Uber、福特汽車
5/03 周三 API原油庫存相關數據
澳、美 4月服務業PMI
澳洲3月零售銷售
歐元區3月就業報告
美國ADP就業數據
EIA原油庫存相關數據
業績報告：Qualcomm、CVS Health、Stellantis、莫德納、Fisker
5/04 周四 聯準會利率決策
德、英、歐元區 4月服務業PMI
歐元區3月PPI
歐元區利率決策
美國上周初次申請就業補助報告
業績報告：蘋果、殼牌、Booking控股、皇家加勒比國際郵輪、Lyft
5/05 周五 德國3月工廠訂單
歐元區3月零售銷售
加拿大4月就業報告
美國4月 非農就業報告、失業率
業績報告：波克夏海瑟威、Warner Bros. Discovery、Under Armour
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