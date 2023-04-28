5/01　周一 澳、日、加、美 4月製造業PMI

業績報告：恩智浦半導體、艾克爾國際科技、Rambus

5/02　周二 韓國4月 通膨、製造業PMI

澳洲利率決策

德國3月零售銷售

英國4月製造業PMI

歐元區4月通膨

美國3月 JOLTs非農職缺、工廠訂單

業績報告：輝瑞大藥廠、AMD、星巴克、BP、Airbnb、Uber、福特汽車

5/03　周三 API原油庫存相關數據

澳、美 4月服務業PMI

澳洲3月零售銷售

歐元區3月就業報告

美國ADP就業數據

EIA原油庫存相關數據

業績報告：Qualcomm、CVS Health、Stellantis、莫德納、Fisker

5/04　周四 聯準會利率決策

德、英、歐元區 4月服務業PMI

歐元區3月PPI

歐元區利率決策

美國上周初次申請就業補助報告

業績報告：蘋果、殼牌、Booking控股、皇家加勒比國際郵輪、Lyft

5/05　周五 德國3月工廠訂單

歐元區3月零售銷售

加拿大4月就業報告

美國4月 非農就業報告、失業率

業績報告：波克夏海瑟威、Warner Bros. Discovery、Under Armour

《國際產業》業績題材失靈 意法半導體收盤大跌
《傳產》上有鍋蓋下有鐵板 4月房市買氣仍緩步回流
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