南韓總統尹錫悅近期在美國參訪，26日和夫人金建希一同出席華府白宮國宴，接受美國總統拜登夫婦款待，席間尹錫悅還秀了一段歌手唐麥克林（Don McLean）名作《美國派》的清唱。讓拜登震驚說出「我根本不曉得你歌喉這麼好」。對此，我駐美大使蕭美琴也在推特發聲，並且暗虧總統蔡英文。

I admit, I don’t think our President @iingwen can top this. 🙀😎 https://t.co/iYNip7rdLy — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) April 27, 2023

蕭美琴27日在推特貼出尹錫悅在白宮歡唱的影片，並留了一句「I admit, I don’t think our President iingwen can top this(我得承認，我不認為總統蔡英文在歌藝上能超越尹錫悅)」，隨後又補充了，表示認識蔡英文總統超過20年了，但卻「從來沒有聽她唱歌」。隨後又有人PO出蔡英文8年前合唱「晚安，願台灣平安」的影片，蕭美琴則回應，自己錯過了這個。

不過實際上蔡英文總統曾講過「唱歌夢」。2022年她在總統府接見，摘下第64屆葛萊美獎「最佳專輯設計包裝獎」《八歌浪Pakelang》製作團隊，事後該團隊成員之一的董事長樂團事後在臉書分享會見過程的短片，其中有人問蔡要不要再多當幾年總統？，蔡英文馬上回，「不要，我要去唱歌了」。