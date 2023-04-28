協助經濟弱勢孩子學習，北市28日舉辦「數位平權 e起向前」電腦補助方案開跑暨捐贈儀式，5月1日至5月15日開放家戶線上登記申請，社會局表示，今年擴大補助至1460戶，補助低收入戶每戶最高1萬3000元，中低收入戶最高補助9000元。

北市副市長林奕華表示，北市府致力減少特定族群的數位差異，提升經濟弱勢家庭人力資本及競爭力，感謝公益企業順發電腦愛心響應，未來期待更多的民間企業投入。

社會局表示，電腦補助計畫邁入第21年，截至去年底累積逾1萬6000戶弱勢家庭受惠，近年因疫情關係，學生多採線上學習，今年擴大補助至1460戶。

社會局也說，低收入戶每戶最高補助1萬3000元，中低收入戶最高補助9000元，也直接提供60台筆記型電腦給購買能力相對薄弱的家戶，另外，獲得電腦補助資格者還可同步申請2000元的軟體補助，5月起將於社會局網站最新消息處提供表單讓符合資格民眾線上登記。