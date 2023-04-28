道路交通安全事故說明(交通部提供)

交通部今(28)日召開道安說明會，並公布最新統計資料。根據統計，今年1至2月道路交通事故件數、死亡及受傷均較去年同期增加。交通事故6萬6630件，造成526人死亡、8萬9291人受傷，比去年同期增加5597件(＋9.2％)、增加48人死亡(＋10％)、增加8568人受傷(＋10.6％)。

資料顯示，當前最主要死亡族群是機車及高齡者，機車約占全體死亡人數6成3、高齡者約占4成1，根據統計1-2月機車事故死亡人數331人，較去年同期增加42人(＋14.5％)，高齡者死亡人數214人較去年同期增加17人(＋8.6％)，不過酒駕防制略有成效，死亡人數是43人，較去年同期減少2人(-4.4％)。交通部長王國材表示，1至2月交通事故件數和死傷人數都增加，讓人非常著急；其中機車事故死亡人數最多，顯示機車安全是道安工作相當重要的一部分。今日交通部運輸研究所也特地提出改善機車交通環境的原則及作法。

30日內死亡人數較去年同期增加最多的5縣市，分別是臺南市 (＋18)、雲林縣(＋17)、宜蘭縣(＋9)、嘉義縣(＋8)、南投縣(＋7)，5縣市累計死亡人數相較去年同期增加高達59人。以每十萬人死亡人數來看，較去年同期增加最多的5縣市，分別是雲林縣(＋2.567)、宜蘭縣(＋2)、嘉義市(＋1.898)、嘉義縣(＋1.65)、南投縣(＋1.462)。

至於各縣市道安會議召開情形，1至3月份僅連江縣未召開會議，雲林縣、金門縣2縣市首長未親自主持，新竹縣、苗栗縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣5個縣市並非每次皆由首長主持，其餘縣市每次均由首長主持道安會議，另新竹市、新竹縣、雲林縣、宜蘭縣等1、2月合併召開會議，故僅召開2次會議。