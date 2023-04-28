女駕駛肇事後疑嚇壞緊張，汽車失控暴衝撞倒2名機車騎士、路邊4輛機車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女駕駛肇事後疑嚇壞緊張，汽車失控暴衝撞倒2名機車騎士、路邊4輛機車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄51歲劉姓女子開車行經路口左轉時，與機車騎士發生擦撞，劉女嚇壞疑似把油門當煞車踩，汽車暴衝將如保齡球般，右將等紅燈的2名騎士、路邊4輛機車撞倒，警方獲報到場，所幸4人皆手腳擦挫傷，意識清楚無大礙，劉女後續協助送醫救治，4人均無酒駕，詳細肇事原因待後續釐清。

今日上午10時52分許，劉女開黑色小車行經於沿著新興區錦田路行駛，要左轉進復橫一路時，不慎擦撞到直行的49歲柯姓女騎士，但此時劉女嚇壞，疑似反應不及，把油門當煞車踩，汽車暴衝撞上前方停等紅燈的53歲顏姓、51歲林姓女騎士，並且撞倒停在路邊的4輛機車，隨後向右繼續爆衝，所幸後來劉女及時煞停，汽車並未繼續衝撞。

新興分局警方獲報到場，劉女以及3名女騎士均有手腳擦挫傷，所幸均意識清楚無大礙，後續協助劉女、柯女送往醫院救治。4人均無酒駕，詳細肇事原因，待警方後續分析釐清。

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