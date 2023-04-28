近年來投資客炒房，造成房價節節上升，讓真正有自住需求的民眾望之卻步；然而鉅陞建築團隊自2017年成立以來，一直以自住需求選地、規劃，並提供All In One一條龍的服務，不斷的創造市場佳績與好口碑，不論房市變化，鉅陞仍一枝獨秀，深獲消費者青睞，更躍升500億推案量的建商，如此成績讓不少同業為之一亮，能獲得如此肯定，究竟是如何做到的。

屢創快速交屋紀錄 社區總體營造獲肯定

鉅陞建築團隊在桃園青埔的三期「永麗花園」已於今年完工且即將全數交屋，不但屢創快速交屋的紀錄，一期「英倫花園」、二期「日和花園」，包括板橋「河藍灣」一、二期的社區總體營造也備受客戶肯定。鉅陞建築團隊業務部協理李禹勳表示：「交屋後更是服務的開始！鉅陞提供一年精緻社區代管，在代管期間住戶除了免付管理費外，每週更邀請專業講師授課，積極透過社區活動讓凝聚社區向心力，在家就能享受質感生活，也藉此讓住戶熟悉公共空間的使用與維護。」

鉅陞建築團隊「一年免費精緻社區代管」服務，深獲住戶好評。(圖/業者提供)

堅持從自住需求出發 有感建築有口皆碑

這些所有的規劃，都來自鉅陞建築團隊「有感建築、專寵自住」的品牌核心理念，隨著越來越多的個案完工交屋，「有感建築」已從口號轉為「有口皆碑」。李禹勳協理進一步說明，「鉅陞建築團隊草創初期，正逢市場寒冬，幾經評估市場，決定以自住客為目標，從選地開始到產品延伸規劃的主張，以生活機能為考量，思考最適宜居住的坪數；然後專心、致力的把服務做好，且與時俱進的隨現代人生活型態改變，不斷進化住宅的產品規劃及服務，堅持下去，不怕麻煩。」

「鉅陞ONE」以淡海地王為號召，主打「有感建築」買房一次到位。(圖/業者提供)

敢於做出品牌差異 市場觀望仍表現亮眼

在政府打炒房政策實施後，市場回歸自住需求，鉅陞的品牌差異化，也直接反應在個案銷售上，在市場觀望氣氛濃厚的狀況下，鉅陞個案表現仍相當亮眼。李禹勳協理說，位於淡海新市鎮的「鉅陞ONE」介紹客高達五成之多，主要原因除了地段價值外，更有符合人心渴望的產品規劃；隨著淡江大橋的積極動工、淡北道路的定案，再加上依然具有相對價格優勢，已再次成為許多首換屋民眾的重點區域。「到淡水，買最好」，在鉅陞買房一次到位、全能滿足，才是真正的選屋態度。

鉅陞嘉義亮點旅店首開飯店先例，整合住宿、交通、美食，打造「一條龍」精緻旅遊服務。(圖/業者提供)

鉅陞建築團隊的版圖仍不斷擴大，李禹勳協理指出，鉅陞建築團隊已從北台灣、台中擴大營業，未來甚至將進軍嘉義市，亮點旅店是鉅陞在嘉義第一步，鉅陞建築團隊預計在今年第四季及明年，於市中心蛋黃區整合兩案，讓嘉義市民也能感受「有感建築」的強大魅力。