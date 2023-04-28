一名37歲女子近期飽受腹痛所苦，甚至有嘔吐的症狀，至新竹台大分院生醫醫院竹北院區婦產部就診，經超音波檢查，發現女子右側卵巢有一呈沙狀質地的腫瘤，診斷為巧克力囊腫，經與病人討論後，安排其接受腹腔鏡手術，醫師於手術中發現女子除了卵巢腫瘤外，還有骨盆腔內沾黏的情形，術後女子恢復良好，並經追蹤尚無復發情形。

新竹台大分院婦產部醫師李盈萱解釋，巧克力囊腫雖名字聽起來很浪漫，但它其實是種常見的卵巢病變，發生在女性月經經血中的內膜組織，黏著於卵巢，形成的子宮內膜異位，異位的子宮內膜組織受賀爾蒙刺激，產生如經血般的出血，累積在卵巢中，即形成內部有著濃稠如巧克力醬般的腫瘤。

李盈萱表示，約有2％至4％的育齡女性有巧克力囊腫，高風險者多為較年輕就有初經者、未懷過孕、經血量多、或月經週期短的女性。巧克力囊腫常見症狀包含骨盆腔疼痛、經痛、排便疼痛等，另也可能有經血量變多、不孕等問題，不過此疾病無法單純由症狀診斷，須藉由超音波檢查及婦產科醫師專業判讀後才能診斷，沙狀質地的腫瘤為典型表現，提醒民眾若有相關症狀應盡早就醫。

李盈萱說明，巧克力囊腫藏有惡性細胞的機率雖低，但並非為零，尤其若是大於9公分的腫瘤，或是病人年齡超過45歲，惡性的風險會較高。另巧克力囊腫也有癌變的風險，因此不可輕忽。治療標準方式為手術治療，其中微創手術的方式，比起傳統開腹手術，疼痛程度較低，術後恢復也較快。若經醫師評估無惡性的疑慮，可以選擇單純的囊腫切除手術，將能減除疼痛問題，也可保存卵巢，降低不孕的可能性，但若有惡性的疑慮，則會建議病人卵巢全部切除。

巧克力囊腫手術後的復發率極高，李盈萱提醒，有4分之1的病人會復發巧克力囊腫，因此手術後的保養也不可輕忽。為了降低復發機率，手術後可以考慮使用一年以上的藥物控制，藥物有口服、針劑等，每種方法各有優、缺點，建議跟醫師充分討論，選擇最適合的方式。