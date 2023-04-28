去年7至8月間因極端氣候造成貢寮、雙溪水源枯竭，以致基隆市中正、信義地區出現缺口，形成「基隆缺水」的窘境。台水公司為避免類似情形再度發生，於去年規劃新設500mm管線工程並搭配「新設東海加壓站」以支援中正、信義高地區供水，以解決因不可控之天候因素所造成之缺水危機。

去年7月至8月間，貢寮、雙溪水源因極端氣候影響，導致該區域降雨量僅歷年平均十分之一左右。而當時台水公司雖緊急由基隆市區管網調配新山水庫水源支援，惟受限於中正、信義地區地勢較高，同時水量無法滿足該區域用水需求，造成民眾生活不便。

台水公司一區處表示，為避免類似困境再上演，便於去年規劃「忠一路至喜豬橋新設500mm管線工程」，並搭配東海加壓站，可望穩定提供中正、信義地區之高地供水，避免再有去年熱議的「基隆缺水」情形發生。

台水公司說，該工程需於今年6月底前趕辦完成，以因應7、8月份枯水期用水，規設期間獲得基隆市政府鼎力協助及經濟部國營事業委員會協調，使本案工程順利於5月2日盡早進場施作。

台水公司強調，該工程將依基隆市政府核定之交維計畫書確實做好相關交維設施及指引，於施工期間更會加強義交人員疏導交通。本工程施工期間會避開車流尖峰時段，平日早上6點至9點及下午4點到9點不進場施工，星期五下午4點前撤收施工機具及路面淨空，假日時段（星期六、日）則全日停工。

台水公司提醒，施工期間請用路人配合交管指揮通行，倘若造成民眾不便，敬請見諒。