聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）離譜上當受騙，聯準會證實，鮑爾在今年初與假的烏克蘭總統澤倫斯基通話，澄清談話沒有涉及任何機密訊息，主要是表達與烏克蘭同在的想法與支持。

綜合外媒報導，俄羅斯國家電視台周四播放鮑爾受騙的影片，他回答了一些關於通膨、貨幣及央行等五花八門的經濟議題，立場與鮑爾在公開場合的談話相似，即使如此，鮑爾受騙仍引起巨大爭議，質疑聯準會的安全與相關單位是否失職。

聯準會澄清，對方謊稱是澤倫斯基進行通話，是一場友好的談話，我們在這個充滿挑戰的時刻，為了支持烏克蘭人民的想法下進行的，並沒有涉及任何敏感或機密的訊息。

報導提到，欺騙鮑爾的是兩名俄羅斯人Vladimir Kuznetsov與Alexei Stolyarov他們在過去就已經有多次惡作劇西方領袖的黑歷史，今年初也曾假扮澤倫斯基與歐洲央行總裁Christine Lagarde談話，更曾經扮成烏克蘭前總統Petro Poroshenko與德國前總理Angela Merkel通話。