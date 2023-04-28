拜登政府為扶植本土半導體製造，祭出5年撥款約520億美元的《晶片法案》，希望藉由高額補助吸引外企到美國設廠，但根據華爾街日報報導，因台美缺乏正式的租稅協定，讓想赴美投資的台廠猶豫不決。

台積電原料供應商李長榮跟進台積電腳步在美國亞利桑那州設廠，李長榮化工總裁李謀偉受訪時指出，台美雙重課稅問題是台商對美投資的一大障礙，他強調，加拿大和德國等都已經和台灣簽署雙重課稅協定，但美國在這方面的進度一直很緩慢。

目前李長榮集團在德州有一處生產據點，李謀偉說，赴美設廠稅務成本十分沉重，美國工廠的所得必須繳納聯邦所得稅，以及州政府或市政府的所得稅等，而且要將稅後獲利匯回台灣時，得預扣30%的稅款，在台灣還需支付公司稅與個人股利稅等。

台美雙重課稅問題浮上檯面，6名美國參議員組成的跨黨派小組今年3月提出一項議案，呼籲台美協商雙重課稅協定，但美方尚未承諾將解決此項問題。

美國財政部長葉倫3月在眾議院聽證會說，台美雙重課稅是非常重大的問題，強調美國財政部將與國務院合作，以尋求解決問題之道。