FIRST推動機器人競賽的參賽隊伍，得透過簡報介紹團隊作品的設計理念與構想。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛國中6名學生利用遊客行走帶動壓電材料發電、手搖移動車產生磁力發電等，設計「再生能源特色山城」。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

仁愛國中「再生能源特色山城」體現在地關懷的態度，獲得評審青睞。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛國中6名學生組隊參加「2022-2023 FIRST機器人大賽台灣選拔賽」，以家鄉電力問題為出發點設計「再生能源特色山城」，獲競賽組創新計畫獎、最佳簡報獎，該校校長張文嘉開心說，偏鄉跟都會區學校相較資源較匱乏，科技教育推展不易，師生的努力讓大家看見偏鄉孩子的潛力。

美國非營利性組織FIRST推動機器人競賽，每年在世界各地分齡舉行賽事，分為FRC (14-18歲)、FTC (12-18歲)、FLL Challenge(9-16歲)、Explore(6-10歲)、Discover(4-6歲)組，第一名將代表台灣至美國休士頓爭奪冠軍，這屆競賽以「能源」為主軸，吸引177支隊伍參加台灣選拔賽，參賽隊伍透過簡報介紹團隊作品的設計理念與構想，南投縣仁愛國中隊伍設計「再生能源特色山城」獲創新計畫獎、最佳簡報獎。

張文嘉指出，學生張詠傑、張祐嘉、翁日祥、曹欣悅、廖心妤、卓妤涵參加FLL Challenge組，共68支隊伍參賽，孩子結合仁愛鄉的地理環境、人文特性，設計「再生能源特色山城」，利用遊客行走帶動壓電材料發電、手搖移動車產生磁力發電，並配合電線地下化，嘗試克服家鄉電力問題。該作品結合觀光資源來發展再生能源，體現在地關懷的態度，獲得評審青睞。

領隊、資訊科技教師林大智說，學校位處的高山原鄉，資訊科技教育不發達，相關資源也十分匱乏，科技的推展相當不容易，這次專題請理化教師黃聖家、國文教師林詩宏跨域指導，學生們製作專題前實際走訪清境等家鄉景點做問卷調查，集思廣益為家鄉電力問題提解方，創作過程中引導孩子思考、探究、行動的能力，能獲此佳績，要感謝各方的大力支持。