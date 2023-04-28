斗六市一名80歲老翁騎摩托車到商店採買，沒拔鑰匙就進門，買完才幾分鐘機車卻不見，但現場有一輛類似款式的機車，警方在2公里外的郵局找到老翁的機車，騎走老翁車輛的是一名婦人，她未拔機車鑰匙當作辨識，沒想到同一時間也有人這麼做。

80歲老翁買好東西離去時，發現機車不翼而飛，但現場留有一部未拔鑰匙、款式相近、同樣是銀色的機車，推測有人誤騎。

斗六派出所員警調閱監視器發現是1名婦車騎走，查詢另一部類似的機車車籍資料，並聯繫車主，在斗六市西平路郵政總局外找到老翁的機車，婦人才知道自己騎錯車了。

婦人表示她向胞妹借機車，騎到與老翁消費的同一店家，她沒拔鑰匙就進去購物，因不記得車牌號碼，看到一輛銀色、插鑰匙的機車就騎走。

斗六分局表示，雙方確認後領回各自的機車，這起案件雖是牽錯車的烏龍案件，但停車時應養成隨手拔鑰匙的習慣，切勿貪圖方便而遭竊。

老人騎機車烏龍事件還有一起，斗六派出所日前接獲一名人在外地的莿桐鄉民報案說他80歲老父親騎摩托車外出，在斗六市雲林路與雲中街口發動不了，很擔心父親的安危。

派出所2名員警趕往救援，見到一位白髮老翁站在載滿食物的機車旁，員警詢問他是否有報案，老翁表示他的機車壞掉了，無法發動，所以打電話給兒子求助。

員警觀察老翁的機車，發現機車鑰匙孔上鎖，於是向老翁借機車鑰匙插入，就順利發動油門！

員警程瑋蒨、黃柏源表示，原來老翁不慎把鑰匙孔上鎖，機車無法發動，誤以為機車故障，看到機車發動後滿是欣喜，頻頻向警方道謝，員警也連繫報案人說明機車並未故障，人車一切平安。