Jocelyn9.4.0推出新歌〈理性犯醉〉。（華風數位提供）

Jocelyn9.4.0（右）新歌邀阿法合唱。（華風數位提供）

創作歌手Jocelyn9.4.0從《聲林之王3》出道，近日推出新歌〈理性犯醉〉，並為MV首次挑戰舞蹈；她在MV中穿著合身的舞衣穠纖合度身材令眾人羨慕，其實透過不少努力才有現在的體態，Jocelyn9.4.0說：「2020年疫情回台時，在美國讀書時都是吃高熱量食物，回台時體型上蠻有肉的，爸媽也會提醒我是不是太胖了，我那時候根本沒在聽，直到某次與朋友聚餐，朋友脫口而出說我『好壯』，那一刻我真的覺得有被羞辱和打擊，就下定決心要減肥。」

Jocelyn9.4.0大方分享自己的瘦身方法，首先戒掉含糖飲料，搭配168飲食控制，每餐讓自己吃六分飽，讓胃口慢慢變小，再每週搭配大量有氧運動搭配少量重訓，終於花了1年半，達到現在的體態，她大方透露自己體重高峰是67公斤，目前體重維持在49、50公斤之間，瘦身成功的Jocelyn9.4.0覺得自己瘦身後，整個人散發出自信的魅力，也改掉拖延的壞習慣，以前經常性地把事情拖到最後一刻，但開始對自己的身體有掌控之後，對生活的掌控度也漸漸提高。

〈理性犯醉〉講述渣男行徑，聊起創作起因，她說：「週末夜朋友邀我去聚會，我觀察到一個聚會上往往就在你踏入的那刻，就會有一個看對眼的異性，你們甚至坐在對角線，說到的話不多，但直覺你就是知道你們雙方來電，我覺得那是一個很奇妙的感受，而要怎麼驗證女生的第六感，這是我歌名所謂的『理性犯醉』，很多人都還是需要酒精去跨出第一步，那是一種計畫性的酒醉去試探我看上的這個男生跟我想的是否也一樣。」於是誕生這首歌，並邀請到好友FRαNKIE阿法合唱。